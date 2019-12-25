В Петербурге ноябрь начнётся с потепления

Температура воздуха 1 ноября в Петербурге +7…+9 градусов.

В первый день ноября по территории Санкт-Петербурга с запада на восток пройдёт атмосферный фронт, после чего регион окажется в тёплом секторе циклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 ноября в Петербурге +7…+9 градусов, по Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду местами пройдут небольшие дожди и днем около +7 градусов.

Фото: Piter.tv