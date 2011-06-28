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В Ленобласти вторник будет дождливым и ветреным
Сегодня, 15:26
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В Ленобласти вторник будет дождливым и ветреным

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Днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник, 19 декабря, в Ленобласти будет влажно. Теплый циклон принесет сильные дожди и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью температура воздуха составит -3...+2 градуса. Днем потеплеет до 0...+5 градусов. 

В Ленинградской области будет бушевать сильный ветер. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с. В конце дня в прибрежных районах Финского залива до 24 м/с. 

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине.

Фото: Pxhere

Теги: дождь, ленобласть, мокрый снег, погода в ленобласти, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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