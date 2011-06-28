В Ленобласти вторник будет дождливым и ветреным

Днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник, 19 декабря, в Ленобласти будет влажно. Теплый циклон принесет сильные дожди и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью температура воздуха составит -3...+2 градуса. Днем потеплеет до 0...+5 градусов.

В Ленинградской области будет бушевать сильный ветер. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с. В конце дня в прибрежных районах Финского залива до 24 м/с.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине.

Фото: Pxhere