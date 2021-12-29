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В Ленобласти погода к крещению ухудшится
Сегодня, 15:56
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В Ленобласти погода к крещению ухудшится

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Жителей региона предупредили о гололедице.

В ночь на вторник, 18 января, в прибрежных районах Ленинградской области ожидается сильный ветер, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В среду, 19 января, в крещенскую ночь, на востоке Ленобласти температура воздуха опустится до -20 градусов. Помимо этого, с 18 по  20 января на территории области ожидается гололедица.

Сотрудники МЧС предупредили и жителей Петербурга: во вторник в городе тоже ожидается сильный ветер. О погоде мы писали ранее.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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