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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий во вторник
Сегодня, 14:09
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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий во вторник

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Петербуржцев предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Днем в понедельник, 17 января, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об ухудшении погодных условий завтра, 18 января.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",  во вторник в прибрежных районах Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 м/с. На дорогах сильная гололедица. 

При сильном ветре рекомендуют убрать вещи с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревья, мосты, эстакады, линии электропередач.

Пешеходов и водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, прогноз погоды, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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