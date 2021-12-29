В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий во вторник

Петербуржцев предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Днем в понедельник, 17 января, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об ухудшении погодных условий завтра, 18 января.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник в прибрежных районах Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 м/с. На дорогах сильная гололедица.

При сильном ветре рекомендуют убрать вещи с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревья, мосты, эстакады, линии электропередач.

Пешеходов и водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.

Фото: Piter.tv