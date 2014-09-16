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В Ленобласти 11 сентября воздушные массы прогреются до +18 градусов
Сегодня, 16:51
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В Ленобласти 11 сентября воздушные массы прогреются до +18 градусов

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Утром улицы региона окутает туман.

В воскресенье, 11 сентября, в Ленинградской области синоптики обещают переменную облачность. Зонты можно смело оставить дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Утром улицы окутает туман. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов. Подует теплый ветер со скоростью 3-8 м/с.

Похолодание придет в регион в понедельник. Ночью в некоторых районах подморозит до -2 градусов. Утром тоже будет туман. 

Ранее на Piter.tv: тепло вернулось в Петербург 10 сентября.

Фото: pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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