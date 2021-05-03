Тепло вернулось в Петербург 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, погода порадует петербуржцев теплом и солнцем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
Северная периферия антициклона, выходящего в центр Европейской России, поспособствует потеплению. Воздух в городе прогреется до +17 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +18 градусов.
Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В последний день недели в Петербурге станет еще приятнее.
Фото: ВКонтакте / Петергоф
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все