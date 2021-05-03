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Тепло вернулось в Петербург 10 сентября
Сегодня, 9:01
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Тепло вернулось в Петербург 10 сентября

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Воздух в городе прогреется до +17 градусов.

Сегодня, 10 сентября, погода порадует петербуржцев теплом и солнцем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Северная периферия антициклона, выходящего в центр Европейской России, поспособствует потеплению. Воздух в городе прогреется до +17 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +18 градусов. 

Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В последний день недели в Петербурге станет еще приятнее. 

Фото: ВКонтакте / Петергоф

Теги: леус фобос, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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