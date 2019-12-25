В понедельник в Ленобласти обещают порывистый ветер и мокрый снег

Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В понедельник, 8 ноября, в Ленинградской области ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью выпадут обильные осадки, днем обещают мокрый снег и дожди. Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем возможны порывы до 15-18 м/с. В темное время суток температура воздуха составит -1...+4 градусов. К обеду потеплеет до 0...+5 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Ранее на Piter.tv: синоптик Михаил Леус рассказал о похолоданиях и мокром снеге на следующей неделе.

Фото: пресс-служба МЧС, Pexels