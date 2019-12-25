Небольшой снег и солнце вернутся в Ленобласть 7 марта

В отдельных районах подморозит до -10 градусов.

В понедельник, 7 марта, в Ленобласти ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Небо затянет облаками, но временами местных жителей будет радовать мартовское солнце. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Подует северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Столбики термометров покажут -2...-7 градусов ночью и -1...-6 градусов днем. В отдельных районах подморозит до -10 градусов.

В МЧС напомнили о сильном гололеде. Водителей попросили не превышать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 7 марта ожидается небольшой снег.

Фото: Piter.tv