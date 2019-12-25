В Петербурге 7 марта ожидается небольшой снег

Ветер усилится до 6-11 метров в секунду.

В понедельник, 7 марта, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. В городе ожидается небольшой снег. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Скорость ветра ночью составит 3-8 метров в секунду, а днем – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время опустится до -3…-5 градусов, а днем повысится до -1…-3 градусов.

В МЧС предупредили о гололедице на дорогах. В течение дня атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом.

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