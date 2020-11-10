В Ленобласти неделя начнется потепления

Но дожди продолжат портить погоду.

В понедельник, 6 июня, жители Ленобласти смогут наконец насладиться летним теплом. Днем температура воздуха составит +15...+20 градусов. Ночью будет прохладнее. Столбики термометров покажут +7...+12 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Временами людей будет радовать солнце. Однако погоду подпортят кратковременные дожди. Ближе к обеду жители смогут отдохнуть от осадков, во второй половине дня зонты можно будет оставить дома.

Ночью подует западный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем порывы усилятся до 6-11 м/с.

Ранее на Piter.tv: в День эколога в Петербурге выпустили на волю спасенных птиц.

Фото: Piter.tv