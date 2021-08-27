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В День эколога в Петербурге выпустили на волю спасенных птиц
Сегодня, 12:01
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В День эколога в Петербурге выпустили на волю спасенных птиц

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Отзывчивые горожане пришли на помощь дятлу, сове, утке и канюку.

Сегодня, 5 июня, во  Всемирный день окружающей среды четверо спасенных экологами птиц выпустили на волю. Они будут обитать в природном заказнике "Северное побережье Невской губы". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Вернулись в дикую природу дятел, канюк, сова и утка. Их спасли неравнодушные жители Северной столицы. Птиц лечили ветеринары. После курса реабилитации и успешного прохождения обследования в госпитале "Зеленый попугай" особи смогут вернуться к привычному образу жизни. 

Ранее на Piter.tv: около жилых домов под Гатчиной гулял медведь.

Фото:  пресс-служба комитета по природопользованию

Теги: всемирный день окружающей среды, выпустили птиц, животные, защита птиц, северное побережье невской губы, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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