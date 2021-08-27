В День эколога в Петербурге выпустили на волю спасенных птиц

Отзывчивые горожане пришли на помощь дятлу, сове, утке и канюку.

Сегодня, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды четверо спасенных экологами птиц выпустили на волю. Они будут обитать в природном заказнике "Северное побережье Невской губы". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Вернулись в дикую природу дятел, канюк, сова и утка. Их спасли неравнодушные жители Северной столицы. Птиц лечили ветеринары. После курса реабилитации и успешного прохождения обследования в госпитале "Зеленый попугай" особи смогут вернуться к привычному образу жизни.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию