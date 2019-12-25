Около жилых домов под Гатчиной гулял медведь

Хищника заметили в СНТ "Скороход-3".

В субботу, 3 июня, в Ленобласти вечером дачники заметили медведя, который гулял вблизи жилых домов. Об этом сообщили очевидцы в группе "Тайцы" в соцсети "ВКонтакте".

Местные жители увидели опасного хищника в 19:30 на 21-й линии СНТ "Скороход-3". Животное бродило по улице и периодически забиралось в кусты.

В период прогулки медведя дети веселились на игровой площадке, мишка заходить к малышам в гости не стал. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: медведи начали активно передвигаться в лесах Ленобласти из-за начала брачного периода.

Фото: ВКонтакте / Тайцы, Pexels