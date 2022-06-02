Медведи начали активно передвигаться в лесах Ленобласти из-за начала брачного периода

Животные отмечают свое присутствие для самок.

Камера, установленная биологом Павлом Глазковым в лесу Ленобласти, засняла медведя, который раскапывал норку барсука. По словам специалиста, у медведей начался гон.

В этот период животные, особенно самцы, активно передвигаются по лесу и делают "поисковую тропу". Бурому медведю, который попал на видео во Всеволожском районе, не менее пяти лет.

На видео зверь внимательно обследует стволы и ветки деревьев. По запахам он пытается понять: не проходила ли здесь медведица, и не занята ли эта территория косолапым конкурентом. Павел Глазков.

Медведи помечают территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, надламывают ветки. Медведица в свою очередь по запаху решает, идти ли ей за медведем. Отношения складываются непросто, так как самка должна побороть в себе страх перед "противоположным полом". При первой встрече она может вести себя агрессивно. Активный брачный период длится около недели. После окончания гона самец навсегда покидает медведицу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что специалисты начали раскладывать вакцину от бешенства животных в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков