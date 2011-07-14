Специалисты начали раскладывать вакцину от бешенства животных в Ленобласти

В отдаленные места региона вакцину доставляют с помощью малой авиации.

В четверг, 26 мая, в Ленобласти Госветслужбы специалисты начали раскладывать вакцин от бешенства животных. Антирабическую приманку оставили в местных лесных массивах, местах скопления отходов и на территории особо охраняемых природных объектов.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вакцина представляет собой брикет-приманку из съедобных для животных продуктов. Внутри нее находится капсула с вакциной "Рабистав", которая безопасна для обитателей лесов и других особей. Иммунитет у животных формируется через 21 день после применения.

Отмечается, что в отдаленные места региона вакцину доставляют с помощью малой авиации.

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Фото: pexels

