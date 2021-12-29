Оттепель и солнце придут в Ленобласть в воскресенье

Дороги покроются льдом.

В воскресенье, 6 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов начнется оттепель. Температура воздуха в темное время суток составит -3...-8 градусов, а в светлое +1...+4 градусов. Дороги покроются льдом. Порой жители региона будут видеть редкое зимнее солнце.

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