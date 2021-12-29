В Ленобласти могут изменить решение о сроках внеплановых школьных каникул

Период каникул для школьников в Ленобласти могут изменить исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом предупредила пресс-служба правительства 47-го региона.
Известно, что на данный момент каникулы продлятся с 7 по 20 февраля, однако, по всей видимости, даты могут изменить. Внеплановые каникулы ввели из-за ситуации с коронавирусом.
Решение о дате начала каникул и классах, в которых будет введено дистанционное обучение, будет принято областным штабом по нераспространению коронавирусной инфекции в ближайшее время.
говорится в сообщении.
Ранее Piter.TV писал о том, что Ленобласть компенсирует питание школьникам во время внеплановых каникул.
Фото: администрация Ленобласти
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