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В Ленобласти могут изменить решение о сроках внеплановых школьных каникул
Сегодня, 12:04
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В Ленобласти могут изменить решение о сроках внеплановых школьных каникул

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Каникулы должны начаться 7 февраля.

Период каникул для школьников в Ленобласти могут изменить исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом предупредила пресс-служба правительства 47-го региона.

Известно, что на данный момент каникулы продлятся с 7 по 20 февраля, однако, по всей видимости, даты могут изменить. Внеплановые каникулы ввели из-за ситуации с коронавирусом. 

Решение о дате начала каникул и классах, в которых будет введено дистанционное обучение, будет принято областным штабом по нераспространению коронавирусной инфекции в ближайшее время.

говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV писал о том, что Ленобласть компенсирует питание школьникам во время внеплановых каникул. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: каникулы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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