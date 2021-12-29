Ленобласть компенсирует питание школьникам во время внеплановых каникул

В Ленобласти вводятся внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля.

Школьникам Ленобласти, которые получают бесплатное питание, будут выдавать продуктовые наборы во время внеплановых каникул в феврале. Об этом рассказал зампредседателя правительства региона по соцвопросам Николай Емельянов. Обсуждается вопрос, в какой форме будет осуществляться компенсация.

Бесплатное питание получают ученики 1-4 классов и ученики 5-11 классов, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Что будет входить в продуктовый набор, и как он будет выдаваться, на данный момент обсуждается. Емельянов отметил, что продуктовые наборы будут выдаваться по заявлению родителей.

Также даже во время внеплановых каникул старшеклассники будут получать домашние задания. Также 9 февраля в очном формате для девятиклассников состоится единый день подготовки к собеседованию ГИА.

В Ленобласти вводятся внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля.

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