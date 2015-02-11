В ночь на понедельник в некоторых районах Ленобласти похолодает до -30 градусов

Неделя начнется в регионе со снегопада и мороза.

В понедельник, 6 декабря, в Ленобласти обещают лютые морозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе выпадет снег, днем обещают метель. Подует восточный, северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 3-8 м/с в темное время суток и 5-10 м/с в светлое время. Кроме того, в некоторых районах региона ночью столбики термометров покажут -30 градусов. Синоптики отмечают, что завтра в Ленобласти температура воздуха составит -12...-17 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы.

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