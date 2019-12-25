  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Теплую погоду и грозу предсказали синоптики 5 июня в Ленобласти
Сегодня, 15:08
135
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Теплую погоду и грозу предсказали синоптики 5 июня в Ленобласти

0 0

Воздух прогреется до +20 градусов.

В воскресенье, 5 июня, в Ленобласти будет парить. В регионе ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдет дождь ночью. Днем непогода не отступит. В некоторых городах региона прогремит гром, жители увидят грозу. Подует северо-западный ветер со скоростью  6-11 м/с. Воздух прогреется до +15...+20 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: из-за грозы в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности.

Фото: Pexels

Теги: гроза, климат, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии