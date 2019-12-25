Теплую погоду и грозу предсказали синоптики 5 июня в Ленобласти

Воздух прогреется до +20 градусов.

В воскресенье, 5 июня, в Ленобласти будет парить. В регионе ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдет дождь ночью. Днем непогода не отступит. В некоторых городах региона прогремит гром, жители увидят грозу. Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Воздух прогреется до +15...+20 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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