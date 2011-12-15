Ленобласть "замерзнет" в воскресенье: в регионе обещают похолодание до -24 градусов и снег

Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В воскресенье, 5 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики предупредили местных жителей о сильном морозе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов выпадет умеренный снег, днем тоже обещают осадки. В темное время суток температура воздуха в западных районах региона составит -14...-19 градусов. В восточной части будет особенно холодно. Так, в прогнозе погоды указано, что столбики термометров покажут -19...-24 градусов. .днем потеплеет до -15...-20 градусов.

Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.

Напомним, что в ближайшие три дня в Ленобласти обещают снегопад, гололед и сильный мороз.

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