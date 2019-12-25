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В понедельник в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов
Сегодня, 13:42
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В понедельник в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов

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Синоптики прогнозируют теплую и облачную погоду. Подует южный ветер.

Неделя в Ленобласти начнется с благоприятной погоды.  Осадков в понедельник, 4 октября, быть не должно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жители смогут насладиться теплом. В темное время суток температура воздуха составит +3...+8 градусов. А днем потеплеет до +10...+15 градусов. Подует юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 м/с. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Росгидромет спрогнозировал теплую зиму в некоторых регионах РФ.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, мчс, природа, прогноз погоды, прогноз фгбу северо-западное угмс
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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