Росгидромет спрогнозировал теплую зиму в некоторых регионах РФ

Теплее средних значений она будет на севере Урала, в Сибири и Якутии.

В Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что грядущая зима на большей части страны будет в пределах нормы, однако в Сибири, Якутии и на севере Урала погода ожидается теплее средних значений. Об этом информирует пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По данным ведомства, вероятность того, что прогноз будет точным оценивается в 67-69 процентов.

В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы. из сообщения Росгидромета

Также специалисты не исключают того, что на юге азиатской части РФ некоторые месяцы будут холоднее климатической нормы.

Ранее выпавший в Кемерове снег стал причиной аварий на дорогах.

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