Выпавший в Кемерове снег стал причиной аварий на дорогах

На Кемерово обрушился снегопад. Непогода стала причиной образования пробок на дорогах, ДТП, а также падения веток деревьев на линии электропередачи.
Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео происходящего в городе. Отмечается, что в областном центре произошло несколько аварий, так как автовладельцы оказались не готовы к резкой смене погоды и не сменили "резину". По сообщениям очевидцев, на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск произошло массовое ДТП с участием грузовиков и легковых автомобилей.
Местные СМИ сообщают, что обломившиеся под снегом ветки деревьев повредили сразу несколько участков ЛЭП и автомобилей, припаркованных под насаждениями. На устранение последствий непогоды задействованы два экипажа службы спасения. Также подключились специалисты управляющих компаний.
Ранее в Новосибирске выпал первый снег.
Видео: ВК/Инцидент Кузбасс
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