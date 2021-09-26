Выпавший в Кемерове снег стал причиной аварий на дорогах

Автовладельцы оказались не готовы к резкой смене погоды и не успели "переобуться".

На Кемерово обрушился снегопад. Непогода стала причиной образования пробок на дорогах, ДТП, а также падения веток деревьев на линии электропередачи.

Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео происходящего в городе. Отмечается, что в областном центре произошло несколько аварий, так как автовладельцы оказались не готовы к резкой смене погоды и не сменили "резину". По сообщениям очевидцев, на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск произошло массовое ДТП с участием грузовиков и легковых автомобилей.

Местные СМИ сообщают, что обломившиеся под снегом ветки деревьев повредили сразу несколько участков ЛЭП и автомобилей, припаркованных под насаждениями. На устранение последствий непогоды задействованы два экипажа службы спасения. Также подключились специалисты управляющих компаний.

Ранее в Новосибирске выпал первый снег.

Видео: ВК/Инцидент Кузбасс