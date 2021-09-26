Снег выпал ночью, а утром жители города могли наблюдать метель.

Утром в Новосибирске выпал первый снег.

Внезапные осадки стали главной новостью главной новостью и контентом в социальных сетях жителей города. Снег выпал ночью, а утром жители города могли наблюдать метель. На данный момент снег в городе почти растаял, а вот за пределами населенного пункта его все еще можно увидеть.

По данным синоптиков, в настоящее время фронт холодной погоды движется от Омска к Красноярску, где к началу следующей недели похолодает, а во вторник может выпасть снег.

Ранее мы сообщали, что неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды.

Видео: Youtube/Вячеслав про Новосибирск