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В Новосибирске выпал первый снег

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Снег выпал ночью, а утром жители города могли наблюдать метель.

Утром в Новосибирске выпал первый снег.

Внезапные осадки стали главной новостью главной новостью и контентом в социальных сетях жителей города. Снег выпал ночью, а утром жители города могли наблюдать метель. На данный момент снег в городе почти растаял, а вот за пределами населенного пункта его все еще можно увидеть.

По данным синоптиков, в настоящее время фронт холодной погоды движется от Омска к Красноярску, где к началу следующей недели похолодает, а во вторник может выпасть снег.

Ранее мы сообщали, что неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды.

Видео: Youtube/Вячеслав про Новосибирск

 
Теги: новосибирск, первый снег
Категории: Новости России, Лента новостей,

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