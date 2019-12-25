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Неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды
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Неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды

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Синоптики обещают день без дождей и до +15 градусов тепла.

В понедельник, 27 сентября, в Ленобласти ожидается благоприятная погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Осадков в начале недели не будет. Местами жители Ленобласти смогут увидеть солнце. Ночью в регионе будет прохладно, термометры за окнами покажут +2...+7 градусов. Но днем станет значительно теплее, воздух прогреется до +10...+15 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-5 м/с, к обеду он разгонится до 8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что экологи бьют тревогу после исследования воздуха в Купчино и Колпино.

Фото: Pexels

 

Теги: погода, природа, прогноз погоды, прогноз фгбу северо-западное угмс
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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