Неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды

Синоптики обещают день без дождей и до +15 градусов тепла.

В понедельник, 27 сентября, в Ленобласти ожидается благоприятная погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Осадков в начале недели не будет. Местами жители Ленобласти смогут увидеть солнце. Ночью в регионе будет прохладно, термометры за окнами покажут +2...+7 градусов. Но днем станет значительно теплее, воздух прогреется до +10...+15 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-5 м/с, к обеду он разгонится до 8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что экологи бьют тревогу после исследования воздуха в Купчино и Колпино.

Фото: Pexels