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В понедельник в Ленобласти будет лить сильный дождь
Сегодня, 14:22
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В понедельник в Ленобласти будет лить сильный дождь

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Днем в большинстве регионов ожидается туман.

В понедельник, 3 октября, в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в большинстве регионов будет туман. Начнется сильный дождь, ветер подует со скоростью 8-13 м/с. В некоторых местах порывы будут достигать 15-18 м/с. 

Ночью столбики термометров покажут +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов. 

Атмосферное давление будет понижаться. 

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Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть климат, погода, природа, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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