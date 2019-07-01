В понедельник в Ленобласти будет лить сильный дождь

Днем в большинстве регионов ожидается туман.

В понедельник, 3 октября, в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в большинстве регионов будет туман. Начнется сильный дождь, ветер подует со скоростью 8-13 м/с. В некоторых местах порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Piter.tv