Лиса вышла к людям в Тихвине

Животное пришло на АЗС.

В Тихвине лиса вышла к людям. Животное заметили на автозаправке накануне, 1 октября. Видео с любопытным животным опубликовали в соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано | Тихвин".

По версии пользователей, зверек живет рядом с АЗС и ест остатки пищи, которые находит около заправки.

Напомним, что рыжих плутовок нельзя гладить и кормить с рук. Они могут укусить человека. Животные могут переносить бешенство, поэтому опасны для людей. В случае укуса необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее на Piter.tv: лиса из Павловского парка может быть опасна для посетителей заповедника.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Тихвин