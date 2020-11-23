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Лиса вышла к людям в Тихвине

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Животное пришло на АЗС.

В Тихвине лиса вышла к людям. Животное заметили на автозаправке накануне, 1 октября. Видео с любопытным животным опубликовали  в соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано | Тихвин".

По версии пользователей, зверек живет рядом с АЗС и ест остатки пищи, которые находит около заправки. 

Напомним, что рыжих плутовок нельзя гладить и кормить с рук. Они могут укусить человека. Животные могут переносить бешенство, поэтому опасны для людей. В случае укуса необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее на Piter.tv: лиса из Павловского парка может быть опасна для посетителей заповедника.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Тихвин

Теги: животное на азс, лиса, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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