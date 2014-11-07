Жители Ленобласти смогут насладиться теплом 30 мая

Столбики термометров покажут +22 градуса.

Неделя в Ленобласти начнется с летней погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Периодически жители будут видеть солнце, в некоторых районах пройдет небольшой дождик. Ветер будет теплым и легким. Порывы составят всего 2-7 м/с. Ночью градусники за окнами покажут +5...+10 градусов. Но днем в регионе наконец станет жарко. Воздух прогреется до +22 градусов.

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Фото: Piter.tv