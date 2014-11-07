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Жители Ленобласти смогут насладиться теплом 30 мая
Сегодня, 16:35
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Жители Ленобласти смогут насладиться теплом 30 мая

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Столбики термометров покажут +22 градуса.

Неделя в Ленобласти начнется с летней погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Периодически жители будут видеть солнце, в некоторых районах пройдет небольшой дождик. Ветер будет теплым и легким. Порывы составят всего 2-7 м/с. Ночью градусники за окнами покажут +5...+10 градусов. Но днем в регионе наконец станет жарко. Воздух прогреется до +22 градусов. 

Ранее на Piter.tv: метеорологов могут начать лишать свободы за неверный прогноз погоды.

Фото: Piter.tv

 

Теги: погода, природа, прогноз, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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