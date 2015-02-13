Метеорологов могут начать лишать свободы за неверный прогноз погоды

От точности предсказаний зависит ситуация на дорогах.

Адвокат Александр Почуев заявил, что против синоптиков могут возбудить уголовное дело за ошибочный прогноз погоды. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Как уточнил специалист, юридическая практика знает много дел, в которых неправильный прогноз погоды влиял на развитие различных ситуаций. Так, например, водители, которые ожидают хорошую погоду, не используют зимние покрышки, а в момент снегопада и гололедицы становятся жертвами ДТП. Кроме того, от точности прогноза погоды зависят многие сферы аграрного хозяйства.

Эксперт отметил, что в наше время тоже можно лишиться свободы до трех лет за публичное распространение заведомо ложного прогноза об опасных погодных явлениях согласно статье 207.1 УК РФ. Специалистов могут посадить и на 7 лет, если они проявили халатность в предсказании погоды и в результате этого погибли двое и более людей.

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