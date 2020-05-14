В Зимней канавке 29 мая с телефоном в руках искупался петербуржец

Мужчина снимал на видео свой заплыв.

Вечером 28 мая жители Петербурга увидели пловца в Зимней канавке. Мужчина с невозмутимым взглядом купался в воде и даже снимал свой заплыв на камеру, встроенную в телефон. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Горожане поаплодировали экстремалу и даже подбодрили его. У многих жителей ситуация вызвала удивление и восторг. Сам же мужчина спустя несколько минут подплыл к спуску и спокойно вышел из воды.

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Фото: Pixabay