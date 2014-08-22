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Советский внедорожник ГАЗ-369 "нырнул" в Шинкарский пруд
Сегодня, 18:50
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Советский внедорожник ГАЗ-369 "нырнул" в Шинкарский пруд

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Информация о пострадавших уточняется. 

Внедорожник ГАЗ-369 "искупался" в Шинкарском пруду Ломоносовского района Ленобласти. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП". 

По версии комментаторов, автомобиль упал в воду с крутого песчаного берега. Информация о пострадавших уточняется. 

На снимке можно увидеть, что советский внедорожник погрузился  в воду на 50 процентов. Получится ли реабилитировать машину пока неизвестно. 

Ранее на Piter.tv: самокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП

Теги: внедорожник угодил в водоем, дтп, ленобласть, шинкарский пруд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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