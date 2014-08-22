Советский внедорожник ГАЗ-369 "нырнул" в Шинкарский пруд

Информация о пострадавших уточняется.

Внедорожник ГАЗ-369 "искупался" в Шинкарском пруду Ломоносовского района Ленобласти. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП".

По версии комментаторов, автомобиль упал в воду с крутого песчаного берега. Информация о пострадавших уточняется.

На снимке можно увидеть, что советский внедорожник погрузился в воду на 50 процентов. Получится ли реабилитировать машину пока неизвестно.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП