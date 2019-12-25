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Второй день мая будет облачным и с небольшими осадками
Сегодня, 17:16
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Второй день мая будет облачным и с небольшими осадками

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Днем потеплеет до +15 градусов.

В понедельник, 2 мая, в Ленобласти обещают теплую погоду. Временами жители будут наблюдать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем пройдут небольшие дожди, которые быстро закончатся. Подует западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Временами порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов. Днем потеплеет до +10...+15 градусов. У водоемов будет прохладнее - около +8 градусов.

Ранее на Piter.tv: синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 1 мая за последние 100 лет.

Фото: Pexels

Теги: климат, ленобласть, май, мчс, погода, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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