Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 1 мая за последние 100 лет

В первый день мая дождь за 104 года шел 44 раза.

Средняя температура воздуха в Северной столице за последние 104 года напоминала сегодняшнюю. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Телеграм-канале.

Максимальная отметка, которую показывал термометр 1 мая за этот период, составила 24,9 градусов, а минимальная - 1,5 градуса. Дождь в городе на Неве шел 44 раза. Умеренный был 15 раз, а сильный всего два: в 1957 и 1994 году.

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