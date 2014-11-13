Синоптик Колесов опроверг слухи об отсутствии лета в Петербурге

Это самая нормальная летняя погода, отметил специалист.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первых двух декад июня в своем Telegram-канале, развеяв мифы об отсутствии лета. Средняя температура воздуха в городе за этот период составила +15,7°C, что на 0,1° выше старой климатической нормы и на 0,3° превышает современные показатели.

По данным синоптика, осадков уже выпало 72% от месячной нормы, а с учетом предстоящих дождей этот показатель точно превысит 100%. При этом в южных районах Ленинградской области ситуация еще более дождливая. Солнечных лучей город получил пока только 57% от нормы из-за постоянной облачности, и значительного улучшения до конца июня не ожидается.

Прогноз на ближайшее время обещает характерную для начала лета погоду: дневная температура до +20°C, периодические дожди и отсутствие устойчивого антициклона. Синоптик призвал петербуржцев не жаловаться, напомнив, что такие показатели полностью соответствуют климатической норме северного лета.

Отдельно Колесов отметил, что хотя этот июнь может показаться прохладным, он все же теплее, чем традиционные показатели прошлых десятилетий. Специалист также напомнил, что в 1998 году количество осадков достигало 223% от нормы, так что нынешние показатели пока далеки от рекордных.

Ранее Piter.TV сообщал, что в эту субботу ожидаются кратковременные дожди и до +19 градусов.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")