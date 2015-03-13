Кратковременные дожди и до +19 ожидаются в Ленобласти в субботу

В дневное время интенсивность осадков начнет ослабевать.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информировало, что завтрашняя погода в Ленинградской области характеризуется переменной облачностью с возможными просветами неба. Ночью ожидаются осадки, местами интенсивные.

В дневное время интенсивность осадков начнет ослабевать. Северо-восточный ветер усилится до умеренного, возможны кратковременные порывы.

Температура ночью варьируется от плюс восьми до плюс тринадцати градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до диапазона от плюс четырнадцати до плюс девятнадцати градусов.

Ранее мы сообщили о том, что выходные не порадуют петербуржцев возвращением тепла. Циклон пройдет через регион с 21 на 22 июня, но по сегодняшним данным все осадки в Санкт-Петербурге должны закончиться ночью в воскресенье, и день 22 июня уже будет сухим.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"