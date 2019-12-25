Выходные не порадуют петербуржцев возвращением тепла

В Петербург придет новый циклон, который принесет с собой дожди

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные в своем Telegram-канале. По его словам, погода в Северной столице не будет радовать жителей и гостей города.

Колесов сообщил, что в субботу, 21 июня, в Петербург придет новый циклон, который принесет с собой дожди. Однако перед этим, в середине дня, воздух успеет прогреться до +17…+19 градусов.

Циклон пройдет через регион с 21 на 22 июня, но по сегодняшним данным все осадки в Санкт-Петербурге должны закончиться ночью в воскресенье, и день 22 июня уже будет сухим, отметил Колесов.

Кроме того, синоптик предупредил о холодных ночах. В Ленинградской области температура воздуха может опуститься до +2…+7 градусов, а вблизи водоемов, таких как Финский залив и Ладога, будет немного теплее - до +8…+11 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербурге будет солнечно, но прохладно.

Фото: Piter.TV