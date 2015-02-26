В пятницу в Петербурге будет солнечно, но прохладно

Температура воздуха составит +16…+18°, в области +14…+19°.

В пятницу погодные условия в Петербурге будут определяться гребнем западного антициклона, который поспособствует рассеиванию облаков и оттеснит дожди на юг и восток Ленобласти. В городе вероятность осадков невелика, сообщают синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +16…+18°, в области +14…+19°.

Порывы северного ветра достигнут й 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что близко к номе.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Ленобласти пройдут дожди и усилится ветер. В дневное время интенсивность осадков начнет ослабевать. Северо-восточный ветер усилится до умеренного, возможны кратковременные порывы. Температура ночью варьируется от плюс восьми до плюс тринадцати градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до диапазона от +14 до +19 градусов.

Фото: Piter.TV