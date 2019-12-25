В пятницу в Ленобласти пройдут дожди и усилится ветер

В дневное время интенсивность осадков начнет ослабевать.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информировало, что завтрашняя погода в Ленинградской области характеризуется переменной облачностью с возможными просветами неба. Ночью ожидаются осадки, местами интенсивные.

В дневное время интенсивность осадков начнет ослабевать. Северо-восточный ветер усилится до умеренного, возможны кратковременные порывы.

Температура ночью варьируется от плюс восьми до плюс тринадцати градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до диапазона от +14 до +19 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что дождливая и облачная погода ожидается в Петербурге 19 июня.

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