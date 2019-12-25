Дождливая и облачная погода ожидается в Петербурге 19 июня

Температура составит +15…+17°, по Ленобласти +14…+19°.

В четверг, 19 июня, Петербург останется под влиянием холодной периферии обширной циклонической депрессии. Сегодня в нашем регионе сохранится облачность и пройдут дожди, что существенно ограничит приток солнечного тепла, как сообщают синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура составит +15…+17°, по Ленобласти +14…+19°.

Порывы северного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление практически неизменно (749 мм рт. ст., что ниже нормы).

Ранее мы сообщили о том, что "желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 19 июня. Росгидрометцентр объявил в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности на 19 июня с 9:00 до 21:00 из-за ожидаемых интенсивных осадков. Затем, начиная с 21:00 19 июня до 18:00 20 июня, этот же уровень предупреждения сохранится в связи с усилением ветра, скорость которого местами может составлять 15-18 м/с.

Фото: Piter.TV