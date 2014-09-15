  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 30 апреля Ботсад переходит на летнее расписание
Сегодня, 13:11
33
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 30 апреля Ботсад переходит на летнее расписание

0 0

Петербуржцев порадовали сообщением о скором цветении сакуры.

С субботы, 30 апреля, Ботанический сад Петра Великого переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Войти на территорию теперь можно будет с 10:00 до 19:00, выйти до 20:00. Кроме того, работники сада рассказали, что при теплой и солнечной погоде к 7-8 мая ожидается начало цветения сакуры.

Оранжереи в ближайшие дни работают следующим образом: 30 апреля - прогулка по Субтропическому маршруту,  1 мая - прогулка по Тропическому маршруту, 2 мая - прогулка по Субтропическому маршруту, 3 мая - прогулка по Тропическому маршруту.

Пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

Ранее на Piter.tv: редкий кактус украли в Ботаническом саду Петербурга.

Фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

Теги: ботанический сад, летний сезон, переход на новое расписание, растения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии