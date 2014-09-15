С 30 апреля Ботсад переходит на летнее расписание

Петербуржцев порадовали сообщением о скором цветении сакуры.

С субботы, 30 апреля, Ботанический сад Петра Великого переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Войти на территорию теперь можно будет с 10:00 до 19:00, выйти до 20:00. Кроме того, работники сада рассказали, что при теплой и солнечной погоде к 7-8 мая ожидается начало цветения сакуры.

Оранжереи в ближайшие дни работают следующим образом: 30 апреля - прогулка по Субтропическому маршруту, 1 мая - прогулка по Тропическому маршруту, 2 мая - прогулка по Субтропическому маршруту, 3 мая - прогулка по Тропическому маршруту. Пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

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Фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН