Редкий кактус украли в Ботаническом саду Петербурга

В оранжерее было два таких кактуса. Планировалось, что при их одновременном цветении удастся получить семена и поделиться ими с другими ботсадами.

В Ботаническом саду Петербурга пожаловались на исчезновение редкого кактуса. Об этом сообщила пресс-служба оранжереи.

В Ботаническом саду проходила выставка "Мир суккулентов. Красота и целесообразность", на которой были представлены редкие виды из закрытой фондовой оранжереи. По окончании выставки специалисты не обнаружили редкий кактус с густыми белыми вкраплениями. В оранжерее было два таких кактуса. Планировалось, что при их одновременном цветении удастся получить семена и поделиться ими с другими ботсадами.

С 2010 года это первый случай, когда из Ботаническиого сада украли редкое растение. Теперь провести долгожданное весеннее опыление не получится.

Несколько недель назад в Петербурге из магазина украли 14 упаковок сыра и 10 пачек сливочного масла.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / "Ботанический сад БИН РАН"