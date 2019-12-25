В Петербурге из магазина украли 14 упаковок сыра и 10 пачек сливочного масла

Подозреваемых оперативно задержали.

Вечером 11 апреля в Кировском районе Петербурга задержали двух молодых людей, которые вынесли из продуктового магазина товар без оплаты. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Молодые люди бежали с двумя продуктовыми корзинами по проспекту Стачек и хотели скрыться во дворах. Однако были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Они подозреваются в краже из магазина 14 упаковок сыра, 10 пачек сливочного масла. Похищенное вернули в магазин.

Ранее в Петербурге полицейские раскрыли совершенные почти 10 лет назад разбойные нападения.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области