По версии следствия, в октябре 2012 года злоумышленники ворвались в магазин кожи и меха на бульваре Новаторов. А затем совершили еще несколько аналогичных преступлений.

В Петербурге полицейские раскрыли совершенные почти 10 лет назад разбойные нападения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержаны четверо жителей Петербурга и Ленобласти, двое из которых ранее судимы. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

По версии следствия, в октябре 2012 года неизвестные ворвались в магазин кожи и меха на бульваре Новаторов. Под угрозой оружия похитили товары на сумму 3 миллиона рублей. Аналогичное преступление было совершено в декабре в магазине на Савушкина, тогда были украдены 30 шуб. Спустя еще 1,5 месяца в медицинском учебном заведении был вскрыт банкомат и похищены 5,9 млн рублей.

Недавно личности подозреваемых были установлены. Во время обысков в их жилищах были изъяты оружие, более 100 мобильных телефонов, поддельные документы и четыре шубы. Дома у одного из задержанных полицейские также обнаружили ферму для выращивания конопли.

Под стражей находятся двое подозреваемых, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее у петербуржца изъяли колье за 2 млн рублей в Пулково.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти