Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут теплыми и дождливыми

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился предварительным прогнозом погоды на ближайшие дни.

На выходных будет тепло: ночью ожидается в районе +13…+15 градусов, днем 7 июня – около +20…+22 градусов, а 8 июня – до +20 градусов. В субботу усилится ветер: его порывы достигнут 7-12 м/с.

Ну а теперь самое интересное, что сложнее всего понять, где, какой и сколько будет этого самого дождя. В ночные часы субботы и воскресенья проходят атмосферные фронты, так что дождь будет, но его не так и много, а утром уже должен заканчиваться. В воскресенье днем тоже пройдет кратковременный дождь, но и его много не должно быть. Даже картинки с погодой не поставить, так все быстро меняется в атмосфере, что она может быть не актуальна.

Александр Колесов, синоптик