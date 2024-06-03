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Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут теплыми и дождливыми
Сегодня, 14:49
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Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут теплыми и дождливыми

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Ночью ожидается в районе +13…+15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился предварительным прогнозом погоды на ближайшие дни. 

На выходных будет тепло: ночью ожидается в районе +13…+15 градусов, днем 7 июня – около +20…+22 градусов, а 8 июня – до +20 градусов. В субботу усилится ветер: его порывы достигнут 7-12 м/с. 

Ну а теперь самое интересное, что сложнее всего понять, где, какой и сколько будет этого самого дождя. В ночные часы субботы и воскресенья проходят атмосферные фронты, так что дождь будет, но его не так и много, а утром уже должен заканчиваться. В воскресенье днем тоже пройдет кратковременный дождь, но и его много не должно быть. Даже картинки с погодой не поставить, так все быстро меняется в атмосфере, что она может быть не актуальна. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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