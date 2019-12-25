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В первую декаду июня в Петербурге средняя температура составила +15,2 градусов
Сегодня, 9:59
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В первую декаду июня в Петербурге средняя температура составила +15,2 градусов

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Солнце светило всего 74 часа, меньше, по 66 часов, было в 2014 и 2017 годах.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады июня. В частности, средняя температура воздуха составила +15,2 градусов, и это немного выше нормы. 

Это холоднее 2024 года (+19 градусов в первой декаде), но и не 2023 год с его показателем в +11,9 градусов. Осадки составили 50% от нормы. 

Такое количество осадков давно не наблюдалось в Петербурге, больше 30 миллиметров последние 15 лет вообще не выпадало. Только в 2009 году в городе отмечено 46,2 миллиметров за первую декаду июня. 

Александр Колесов, синоптик 

Солнце светило всего 74 часа, меньше, по 66 часов, было в 2014 и 2017 годах. 

Впереди продолжение летней погоды не только в Петербурге, но и по всему региону, только уже более комфортной для нас.

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 9 июня выпало 86% месячной нормы осадков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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