В первую декаду июня в Петербурге средняя температура составила +15,2 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады июня. В частности, средняя температура воздуха составила +15,2 градусов, и это немного выше нормы.
Это холоднее 2024 года (+19 градусов в первой декаде), но и не 2023 год с его показателем в +11,9 градусов. Осадки составили 50% от нормы.
Такое количество осадков давно не наблюдалось в Петербурге, больше 30 миллиметров последние 15 лет вообще не выпадало. Только в 2009 году в городе отмечено 46,2 миллиметров за первую декаду июня.
Александр Колесов, синоптик
Солнце светило всего 74 часа, меньше, по 66 часов, было в 2014 и 2017 годах.
Впереди продолжение летней погоды не только в Петербурге, но и по всему региону, только уже более комфортной для нас.
Александр Колесов, синоптик
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 9 июня выпало 86% месячной нормы осадков.
Фото: Piter.TV
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