В Ленобласти 9 июня выпало 86% месячной нормы осадков

Атмосферный фронт от циклона тянется на юг и проходит через восточные и южные районы, поэтому дожди все еще есть.

В Ленобласти 9 июня выпало 86% месячной нормы дождей. Над регионом был циклон Veit, сообщил синоптик Александр Колесов.

Атмосферный фронт от циклона тянется на юг и проходит через восточные и южные районы, поэтому осадки все еще есть. Но для Петербурга это неактуально, 10 июня дождей не будет.

Облачность тоже постепенно уходит на восток, и в ближайшее время появится солнце, так как над Финляндией и Финским заливом много прояснений. Александр Колесов, синоптик

Воздух в городе прогреется до +17…+19 градусов. Впереди ожидается только улучшение погоды.

В атмосфере происходит очередная перестройка в движении циклонов, и, скорее всего, уже завтра вечером к нам не придут те дожди, которые ожидали еще вчера. Да и в праздничный день, 12 июня, тоже меняется характер погоды, и из дождливого он может стать более приличным с отдельными кратковременными дождями и температурой к +20 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV