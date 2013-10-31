Ленобласть в субботу окутает туман

Ночью в регионе похолодает до -7...-12 градусов.

В субботу, 2 декабря, в Ленобласти обещают холодную и туманную погоду. В некоторых районах выпадет умеренный снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Солнце спрячется за плотными облаками. Погода будет пасмурная. Подует переменный ветер со скоростью 2-5 м/с.

Ночью температура воздуха в Ленинградской области опустится до -7...-12 градусов. Местами похолодает до -15 градусов. Днем столбики термометров покажут -5...-10 градусов. Водителей предупредили, что а дорогах будет скользко.

Атмосферное давление будет повышаться

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Фото: Pxhere