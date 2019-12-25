Дрозденко показал красоту экологических маршрутов Ленобласти

На фотографиях запечатлены Линдуловская роща и Токсовские высоты.

В начале рабочей недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко показал своим подписчикам фото экомаршрутов региона. В своём Telegram-канале руководитель разместил кадры с заснеженными заповедниками, поражающими своей красотой.

На фотографиях запечатлены Линдуловская роща и Токсовские высоты. Красотой северной природы наслаждаются лыжники, любители зимних активностей и даже собаки.

Дрозденко пожелал подписчикам удачной недели и отметил, что в Ленобласть нужно отправляться "за новогодним настроением, заячьими следами и с семечками для белок".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области лоси стали сбрасывать рога.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко