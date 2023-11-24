В Ленинградской области лоси стали сбрасывать рога

Первыми рога начинают сбрасывать взрослые самцы.

Период брачных отношений закончен, и рога самцам больше не нужны. Совсем скоро они начнут их сбрасывать. Чтобы ускорить этот процесс, лоси трутся рогами о деревья, так как это помеха для того, чтобы спокойно и легко передвигаться по лесу. Об этом рассказал в своем блоге "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Первыми рога начинают сбрасывать взрослые самцы. Безрогими они становятся примерно с середины ноября, а в редких случаях даже с конца октября. Чем моложе самцы, тем дольше они ходят с рогами. Изредка молодых лосей с рогами можно увидеть даже в феврале месяце. Павел Глазков

Новые рога у лосей начинают расти во второй половине весны, сначала они мягкие и покрыты тонкой бархатистой кожицей. Животные очень бережно к ним относятся в данный период, так как при повреждении они продолжат расти криво. Рога у лосей активно растут примерно до конца июля. В начале августа они начинают отвердевать и превращаются в крепкую кость.

Как отметил Павел Глазков, уже сейчас можно пытаться искать сброшенные рога, но самое подходящее время для поиска – это ранняя весна, как только сойдёт снег.

Также в Ленобласти показали, как зимуют лоси.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков