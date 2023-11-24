В Ленобласти показали, как зимуют лоси

Животное попало на видео.

Если вы не знали, как зимуют лоси, то в Ленобласти показали это. Об этом сообщили в региональной пресс-службе.

Вот видео лося по имени Стёпа, который живет на ферме Натекиных в Волосовском районе. В отличие от своих диких сородичей, Стёпа может в любой момент пойти в теплый домик.

Однако он предпочитает проводить ночь, лежа на снегу и стараясь сохранить тепло, как это делают дикие лоси.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти не все лоси поняли, что гон уже закончился.

Видео: администрация Ленобласти